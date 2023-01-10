"Дацюк любил унижать парней"

«Изначально мы общались с помощью мимики. Он мог сказать несколько слов, когда мы сидели на скамейке запасных, а я был расстроен. Он кричал: «Бретт, ты зол?» А я в ответ: «Чёрт возьми, да, но не на тебя». Я не мог злиться на молодого парня. Он был невероятен во всех игро