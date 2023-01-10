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48 минут назад

Бретт Халл: Дацюк любил унижать парней

Легендарный американский хоккеист канадского происхождения Бретт Халл высказался в адрес бывшего российского хоккеиста Павла Дацюка, с которым вместе выступал за клуб «Детройт Ред Уингз».

"Дацюк любил унижать парней"
Фото: BetassistBetassist

«Изначально мы общались с помощью мимики. Он мог сказать несколько слов, когда мы сидели на скамейке запасных, а я был расстроен. Он кричал: «Бретт, ты зол?» А я в ответ: «Чёрт возьми, да, но не на тебя». Я не мог злиться на молодого парня. Он был невероятен во всех игро

Часто ли он обыгрывал соперников? Он не знал, что мы способны забивать каждую смену (смеётся). Он любил унижать парней», — цитирует Халла The Athletic.

В НХЛ Павел отыграл 14 сезонов и провёл более тысячи матчей. Дацюк входит в так называемый «Тройной золотой клуб». За карьеру он завоевал Кубок Стэнли, золото Олимпиады, а также стал чемпионом мира.

Вместе с американской командой «Детройт Ред Уингз» Дацюк дважды выиграл Кубок Стэнли и четыре раза победил в регулярном чемпионате. Четырежды Дацюк принимал участие в Матче всех звёзд НХЛ и трижды получил «Фрэнк Дж. Селки Трофи» — приз лучшему нападающему оборонительного типа. Самые успешные сезоны Павла в НХЛ с точки зрения индивидуальной статистики — 2007/2008 и 2008/2009. В них россиянин набрал по 97 очков, дважды заняв четвёртое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

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