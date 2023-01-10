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46 минут назад

Гашек: НХЛ поплатится за допуск российских хоккеистов

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли недоволен участием россиян в Матче звёзд.

Гашек: НХЛ поплатится за допуск российских хоккеистов
Фото: BetassistBetassist

Бывший хоккеист клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги за допуск российских хоккеистов на Матч звёзд.

На выставочные игры, которые пройдут 4-5 февраля во Флориде на домашней арене «Пантерз», вызваны на данный момент шесть россиян: Александр Овечкин,, Андрей Свечников, Кирилл Капризов, Игорь Шестёркин, Никита Кучеров и Владимир Тарасенко.

«Самое главное и самое грустное в этом матче, как и во всём сезоне, — это реклама российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Это возлагает ответственность на НХЛ. Когда-нибудь лиге придётся за это заплатить», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Хоккей,Андрей Свечников,Игорь Шестеркин,Доминик Гашек,Кирилл Капризов,Владимир Тарасенко,Никита Кучеров,Александр Овечкин,
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