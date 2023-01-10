Гашек: НХЛ поплатится за допуск российских хоккеистов

«Самое главное и самое грустное в этом матче, как и во всём сезоне, — это реклама российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Это возлагает ответственность на НХЛ. Когда-нибудь лиге придётся за это заплатить», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.