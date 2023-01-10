Гашек: НХЛ поплатится за допуск российских хоккеистов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли недоволен участием россиян в Матче звёзд.
Бывший хоккеист клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги за допуск российских хоккеистов на Матч звёзд.
На выставочные игры, которые пройдут 4-5 февраля во Флориде на домашней арене «Пантерз», вызваны на данный момент шесть россиян: Александр Овечкин,, Андрей Свечников, Кирилл Капризов, Игорь Шестёркин, Никита Кучеров и Владимир Тарасенко.
«Самое главное и самое грустное в этом матче, как и во всём сезоне, — это реклама российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Это возлагает ответственность на НХЛ. Когда-нибудь лиге придётся за это заплатить», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.