Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
32 минуты назад

Андрей Назаров предложил увеличить количество матчей в КХЛ за счёт вступления новых клубов

Чемпионат.comиещё 1

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров выступил с предложением увеличить количество матчей в КХЛ.

Поступило предложение увеличить количество матчей в КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На мой взгляд, количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ нужно увеличивать, как я уже говорил ранее. Сезон должен быть дольше — особенно в нынешних условиях, когда почти нет пауз на матчи сборной. Но для этого надо увеличить и количество команд в лиге. Давно напрашивается возвращение в КХЛ «Югры», «Лады», новокузнецкого «Металлурга». Та же Тула, думаю, будет не против сыграть в КХЛ. Есть красноярский «Сокол», легендарный воскресенский «Химик». За счёт этого мы добьёмся популяризации нашего хоккея внутри страны, интерес к любимому многими виду спорта вырастет в разы.

Также хочу отметить, что ни в коем случае нельзя закрывать и трогать такие проекты, как «Адмирал» и «Амур». Наоборот, можно добавить ещё одну команду в стратегически важном для России регионе — Дальнем Востоке.

Где взять столько хоккеистов? Это не проблема, хоккеистов мы найдём. В России много талантливых ребят и хоккейных школ, выпускающих своих воспитанников. Молодёжь как раз получит больше шансов для собственного развития, больше рабочих мест. Сейчас в КХЛ 22 команды, а будет, скажем, 28. Тогда мы увидим ещё более зрелищный чемпионат, новые имена и лица. Общая картина изменится, будет приток на трибуны новых болельщиков», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хоккей,Павел Панышев,Андрей Назаров,Металлург,ХК Амур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители