Гончар сравнил Малкина и Овечкина

«Да, есть Ови, но, на мой взгляд, как игрок Малкин лучше, если брать в целом. Я бы поставил Евгения в топ-3 лучших российских хоккеистов. Ещё есть Сергей Фёдоров, но у Малкина имеется запас времени до конца карьеры, за который он может перекрыть и его», — сказал Гончар в комментарии The Athletic.