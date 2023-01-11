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1 час назад

Гончар: как игрок Малкин лучше Овечкина

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Экс-игрок сборной России по хоккею, а также клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар оценил исторический вес для Национальной хоккейной лиги российского форварда «Пингвинз» Евгения Малкина. Гончар считает, что Евгений даже превосходит своего соотечественника, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Гончар сравнил Малкина и Овечкина
Фото: СhampionatСhampionat

«Да, есть Ови, но, на мой взгляд, как игрок Малкин лучше, если брать в целом. Я бы поставил Евгения в топ-3 лучших российских хоккеистов. Ещё есть Сергей Фёдоров, но у Малкина имеется запас времени до конца карьеры, за который он может перекрыть и его», — сказал Гончар в комментарии The Athletic.

48-летний воспитанник челябинского хоккея добавил, что сравнение Малкина с Овечкиным неизбежно.

«Это будет происходить всегда, хотя ничего плохого в этом нет. Мне кажется, Малкин заслуживает большего признания, хотя славы он точно не ищет. Он хочет быть лучшим, но из-за дефицита внимания не страдает», — отметил Гончар.

Хоккей,Сергей Федоров,Евгений Малкин,Сергей Гончар,СБОРНАЯ РОССИИ,
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