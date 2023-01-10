Малкин: меня ранило непопадание в топ-100 лучших игроков НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о том, что он не было включен в список 100 лучших игроков в истории турнира по версии лиги, обнародованный в 2017 году. Спортсмен признался, что это сильно его задело.

«Меня это сильно ранило. Что еще я должен сделать, чтобы меня считали одним из лучших хоккеистов НХЛ? Полагаю, я уже один из лучших», — цитирует Малкина The Athletic.

В рейтинге оказались четыре представителя России — Павел Дацюк, Павел Буре, Сергей Федоров, а также форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, единственный из них к тому моменту продолжавший карьеру. Примечательно, что позже в 2017 году Малкин в составе «Питтсбурга» выиграл свой третий Кубок Стэнли.

Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в 2004 году, а в 2006 году дебютировал за клуб, в составе которого проводит всю заокеанскую карьеру. С тех пор он отыграл за «пингвинов» 1020 матчей, набрав в них 1181 очко (456+725).