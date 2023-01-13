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1 час назад

"Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме переиграл "Даллас Старз" в НХЛ

Газета.Ruиещё 3

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Нью-Йорк Рейнджерс" переиграл "Даллас Старз" в НХЛ
Фото: ReutersReuters

Встреча состоялась на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились со счетом 1:1.

Примечательно, что "Даллас" вел в счете, однако за одну секунду до финальной сирены "Рейнджерс" перевели игру в овертайм благодаря голу К'Андре Миллера. В овертайме сильнее оказался клуб из Нью-Йорка, победную шайбу забросил Адам Фокс с передачи российского нападающего Артемия Панарина. Российский игрок "Старз" Денис Гурьянов также отличился в этом матче, набрав одно очко. Он принял участие в единственной шайбе своей команды, отдав ассист на Тайлера Сегина.

Ранее сообщалось, что "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду обыграл "Миннесоту Уайлд" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. НХЛ.

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Даллас Старз" - 2:1 (ОТ)

0:1 - Сегин (Марчмент, Гурьянов), 37:53; 1:1 - Миллер (Трочек, Фокс), 59:59;2:1 - Фокс (Зибанеджад, Панарин), 61:16.

Хоккей,Адам Фокс,Тайлер Сегин,Денис Гурьянов,Артемий Панарин,
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