"Нью-Йорк Рейнджерс" переиграл "Даллас Старз" в НХЛ

Встреча состоялась на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились со счетом 1:1.

Примечательно, что "Даллас" вел в счете, однако за одну секунду до финальной сирены "Рейнджерс" перевели игру в овертайм благодаря голу К'Андре Миллера. В овертайме сильнее оказался клуб из Нью-Йорка, победную шайбу забросил Адам Фокс с передачи российского нападающего Артемия Панарина. Российский игрок "Старз" Денис Гурьянов также отличился в этом матче, набрав одно очко. Он принял участие в единственной шайбе своей команды, отдав ассист на Тайлера Сегина.