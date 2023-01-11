Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду сообщает пресс-служба лиги.
В среду "Питтсбург" одержал дома победу над "Ванкувером" (5:4). Малкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Он провел в лиге 28-й матч с четырьмя набранными очками. Из действующих игроков больше матчей с четырьмя набранными очками провели только одноклубник Малкина Сидни Кросби (37 игр), Александр Овечкин из "Вашингтона" (32) и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" (30).
Третьей звездой стал защитник "Детройта" Мориц Зайдер, сделавший четыре результативные передачи в домашнем матче с "Виннипегом" (7:5).
Второй звездой признан Доусон Мерсер из "Нью Джерси", забросивший две шайбы и отдавший одну результативную передачу в гостевой игре с "Каролиной" (5:3).