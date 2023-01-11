Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

В среду "Питтсбург" одержал дома победу над "Ванкувером" (5:4). Малкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Он провел в лиге 28-й матч с четырьмя набранными очками. Из действующих игроков больше матчей с четырьмя набранными очками провели только одноклубник Малкина Сидни Кросби (37 игр), Александр Овечкин из "Вашингтона" (32) и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" (30).