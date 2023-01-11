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39 минут назад

«Канадцы заслужили золото МЧМ по хоккею, но оно не совсем настоящее» — Сычев

Матч ТВ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев считает, что победа сборной Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею частично обесценивается, поскольку на турнире не было российской команды.

«Канадцы заслужили золото МЧМ по хоккею, но оно не совсем настоящее»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В финале МЧМ канадцы обыграли сборную Чехии со счетом 3:2 в овертайме. Сборная России отстранена от международных турниров.

— Ярким с точки зрения эстетики получился молодежный чемпионат мира по хоккею, где главной звездой стал канадец Коннор Бедард. Вам интересны такие турниры, где России нет, но спорт красив сам по себе?

— Смотря каждый матч, я ловил себя на мысли: блин, очень жаль, что получается такой неполноценный чемпионат. Потому что канадцам в любом случае хочется доказать свое превосходство перед Россией. Вот тогда будет всё полноценно. Конечно, они заслужили чемпионство. Но мне кажется, оно не до конца настоящее. Потому что посмотрите, какой могла быть сборная России, какие у нас могли собраться имена…

— Мичков и Мирошниченко, Полтапов и Грудинин, Свечков и Гуляев…

— Да, мы могли бы составить конкуренцию кому угодно. Было бы очень интересно, и мировой хоккей от этого бы только выиграл.

— Хорошо, что в НХЛ не отстраняют россиян. В отличие от Международной федерации хоккея (IIHF).

— Я не читаю прессу, и мне трудно сравнивать, почему IIHF делает одно, а НХЛ — другое. Трудно говорить объективно, не владея полностью информацией. Но, как я понимаю, НХЛ — коммерчески успешная лига, и там понимают, что они без лучших хоккеистов мира очень многое потеряют, — сказал Сычев «Матч ТВ».

Хоккей,Дмитрий Сычев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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