«Канадцы заслужили золото МЧМ по хоккею, но оно не совсем настоящее»

— Смотря каждый матч, я ловил себя на мысли: блин, очень жаль, что получается такой неполноценный чемпионат. Потому что канадцам в любом случае хочется доказать свое превосходство перед Россией. Вот тогда будет всё полноценно. Конечно, они заслужили чемпионство. Но мне кажется, оно не до конца настоящее. Потому что посмотрите, какой могла быть сборная России, какие у нас могли собраться имена…