«У него не было выбора»: в США вспомнили «побег» Малкина из России

Его семья была небольшой, она состояла из родителей и брата. У него было мало друзей — побочный результат взросления в маленьком городке. Тем не менее Малкину было 20 лет, когда он бросил всё, что знал, ради погони за мечтой об НХЛ. На каком-то уровне Евгений знал, что, будучи вынужденным вырваться из-под контроля России над своей карьерой и жизнью, он навсегда изменит свои отношения с родной страной.