Терещенко: молодые хоккеисты уезжают из России не от лучшей жизни

«Молодые ребята уезжают из России не от лучшей жизни. Просто никто об этом не говорит. Сколько ребят уезжают в студенческие лиги. У нас должны играть в молодежной лиге в возрасте 16-18 лет. Сделайте еще одну лигу — с 18 до 21. Потому что эти пять лет — пропасть», — сказал Терещенко.