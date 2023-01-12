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1 час назад

Чемпион мира Терещенко заявил, что молодые хоккеисты уезжают из России не от лучшей жизни

Газета.Ruиещё 2

Трехкратный чемпион мира, бывший хоккеист «Ак Барса» и московского «Динамо» Алексей Терещенко подверг критике систему молодежного хоккея в России. Его слова передает Legalbet.

Терещенко: молодые хоккеисты уезжают из России не от лучшей жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молодые ребята уезжают из России не от лучшей жизни. Просто никто об этом не говорит. Сколько ребят уезжают в студенческие лиги. У нас должны играть в молодежной лиге в возрасте 16-18 лет. Сделайте еще одну лигу — с 18 до 21. Потому что эти пять лет — пропасть», — сказал Терещенко.

Терещенко никогда не выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Помимо трех побед на чемпионатах мира в составе сборной России, он вместе с казанским «Ак Барсом» выиграл Кубок Гагарина. Нападающий завершил карьеру в 2020 году.

Ранее Терещенко предрек исчезновение россиян из НХЛ.

Хоккей,Алексей Терещенко,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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