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43 минуты назад

Василевский со злости сломал клюшку об штангу после гола Марченко. Видео

Чемпионат.com

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Василевский со злости сломал клюшку об штангу после гола Марченко
Фото: Сайт НХЛСайт НХЛ

За три с половиной минуты до конца третьего периода при счёте 6:2 шайбу забросил российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский был расдосадован пропущенной шайбой и со злости ударил клюшкой об штангу ворот. От удара клюшка разломалась пополам.

ВИДЕО

Марченко в 17 матчах сезона НХЛ-2022/2023 набрал 9 (9+0) очков при показателе полезности «+4».

Хоккей,Кирилл Марченко,Андрей Василевский,
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