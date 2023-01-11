Василевский со злости сломал клюшку об штангу после гола Марченко

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

За три с половиной минуты до конца третьего периода при счёте 6:2 шайбу забросил российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский был расдосадован пропущенной шайбой и со злости ударил клюшкой об штангу ворот. От удара клюшка разломалась пополам.