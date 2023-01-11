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45 минут назад

Губерниев не поддержал идею дать Овечкину звание Героя России

Газета.Ruиещё 1

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдёт легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Губерниева передает «РБ Спорт».

Губерниев не поддержал идею дать Овечкину звание Героя России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При чем здесь звание Героя России? Если Овечкин обойдёт Гретцки, это будет достижение планетарное. Ему можно дать Героя НХЛ, Героя хоккея, Героя США, Героя Канады, Героя Гретцки и Горди Хоу. При чем здесь Россия и почётнейшее звание Героя? Давайте не будем обесценивать его», — сказал Губерниев.

24 декабря Овечкин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь на счету россиянина 809 шайб.

Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Хоккей,Дмитрий Губерниев,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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