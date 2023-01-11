Губерниев не поддержал идею дать Овечкину звание Героя России

«При чем здесь звание Героя России? Если Овечкин обойдёт Гретцки, это будет достижение планетарное. Ему можно дать Героя НХЛ, Героя хоккея, Героя США, Героя Канады, Героя Гретцки и Горди Хоу. При чем здесь Россия и почётнейшее звание Героя? Давайте не будем обесценивать его», — сказал Губерниев.