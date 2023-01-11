Губерниев не поддержал идею дать Овечкину звание Героя России

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдёт легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Губерниева передает «РБ Спорт».
«При чем здесь звание Героя России? Если Овечкин обойдёт Гретцки, это будет достижение планетарное. Ему можно дать Героя НХЛ, Героя хоккея, Героя США, Героя Канады, Героя Гретцки и Горди Хоу. При чем здесь Россия и почётнейшее звание Героя? Давайте не будем обесценивать его», — сказал Губерниев.
24 декабря Овечкин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь на счету россиянина 809 шайб.
Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.