ESPN оценил выступление Овечкина по итогам половины сезона НХЛ

"Погоня Овечкина за Горди Хоу в списке лучших снайперов за все время в истории лиги была захватывающей. Обойдя Хоу, россиянин на этом не остановился. Легко шутить о предсказуемости Овечкина в определенных аспектах — в конце концов, у него есть "офис", — но то, насколько хорошим он все еще может быть в 37 лет, не повод для смеха", — сказано в статье.