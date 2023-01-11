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56 минут назад

ESPN оценил выступление Овечкина по итогам половины сезона НХЛ

Газета.Ru

Издание ESPN дало оценку выступлению российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина по итогам половины сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ESPN оценил выступление Овечкина по итогам половины сезона НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Погоня Овечкина за Горди Хоу в списке лучших снайперов за все время в истории лиги была захватывающей. Обойдя Хоу, россиянин на этом не остановился. Легко шутить о предсказуемости Овечкина в определенных аспектах — в конце концов, у него есть "офис", — но то, насколько хорошим он все еще может быть в 37 лет, не повод для смеха", — сказано в статье.

24 декабря Овечкин в матче против "Виннипега" оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь на счету россиянина 809 шайб. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Ранее известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова о том, что Александр Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдет легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в НХЛ.

Хоккей,Дмитрий Губерниев,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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