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1 час назад

Тихонов: Овечкин уже давно американец

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Российский олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что хоккеиста Александра Овечкина можно считать американцем. По словам Тихонова, в таком случае в голосовании за звание спортсмена года не должен участвовать капитан «Вашингтон Кэпиталз».

"Он уже давно американец": Тихонов высказался об Овечкине
Фото: championatchampionat

«Он в США, он уже давно американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернётся в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы в голосовании ВЦИОМ. Он в Америке – клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих спортсменов. Он – великий хоккеист, но не наш», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».

Ранее стало известно, что Александр Овечкин занял третье место в голосовании ВЦИОМ за звание спортсмена года. Хоккеист набрал 4% от общего числа голосов.

Хоккей,Александр Овечкин,Александр Тихонов,ВЦИОМ,
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