"Он уже давно американец": Тихонов высказался об Овечкине

Российский олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что хоккеиста Александра Овечкина можно считать американцем. По словам Тихонова, в таком случае в голосовании за звание спортсмена года не должен участвовать капитан «Вашингтон Кэпиталз».
«Он в США, он уже давно американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернётся в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы в голосовании ВЦИОМ. Он в Америке – клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих спортсменов. Он – великий хоккеист, но не наш», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».
Ранее стало известно, что Александр Овечкин занял третье место в голосовании ВЦИОМ за звание спортсмена года. Хоккеист набрал 4% от общего числа голосов.