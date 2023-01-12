"Он уже давно американец": Тихонов высказался об Овечкине

«Он в США, он уже давно американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернётся в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы в голосовании ВЦИОМ. Он в Америке – клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих спортсменов. Он – великий хоккеист, но не наш», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».