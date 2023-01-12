Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Канадский хоккеист назвал россиянина из НХЛ лучшим вратарем в мире

Lenta.ruиещё 2

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт выбрал лучшего в мире вратаря. Слова канадца приводит «Чемпионат».

Канадский хоккеист назвал россиянина из НХЛ лучшим вратарем в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пакетт назвал лидером Андрея Василевского, выступающего в Национальной хоккейной лиге за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я несколько лет с ним поиграл, ему тяжело забить даже на тренировках. Он умеет выигрывать матчи для команды и он — самый атлетичный парень, которого я видел в жизни, у него растяжка лучше всех. И он на самом деле считает, что он лучший, и не хочет, чтобы кто-то был лучше него», — объяснил канадец.

В сентябре Василевский возглавил десятку лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network. Он обошел соотечественника Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс», занявшего второе место.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. В составе команды он выигрывал Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Седрик Пакетт,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители