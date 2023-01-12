Канадский хоккеист назвал россиянина из НХЛ лучшим вратарем в мире

«Я несколько лет с ним поиграл, ему тяжело забить даже на тренировках. Он умеет выигрывать матчи для команды и он — самый атлетичный парень, которого я видел в жизни, у него растяжка лучше всех. И он на самом деле считает, что он лучший, и не хочет, чтобы кто-то был лучше него», — объяснил канадец.