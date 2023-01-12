Россиянина Костина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард "Эдмонтона" Клим Костин признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба НХЛ.
В ночь на четверг Костин оформил дубль в победном для "Эдмонтона" матче против "Анахайма" (6:2).
Третьей звездой дня признан канадский форвард "Торонто" Джон Таварес, который набрал два очка (гол + передача) в матче против "Нэшвилла" (2:1). Первой звездой стал канадский нападающий "Филадельфии" Трэвис Конекни, который оформил хет-трик в матче против "Вашингтона" (5:3).