Россиянина Костина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард "Эдмонтона" Клим Костин признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба НХЛ.

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В ночь на четверг Костин оформил дубль в победном для "Эдмонтона" матче против "Анахайма" (6:2).