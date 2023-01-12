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50 минут назад

«Адмирал» в серии буллитов победил «Металлург»

Советский спорт

В буллитах хоккеисты команд провели по шесть бросков и лишь однажды поразили ворота.

«Адмирал» в серии буллитов победил «Металлург»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» победили «Металлург» в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли хозяева льда после броска Максима Карпова на 14-й минуте. Гостям удалось отыграться на 55-й минуте, отличился Павел Шэн. Овертайм также завершился вничью. А в серии буллитов точнее оказались гости, которые смогли забросить единственную шайбу. Ее автором стал Даниил Гутик.

«Адмирал» набрал 59 очков и обошел «Ак Барс», выйдя на пятое место в Восточной конференции. У «Металлурга» 63 очка, команда занимает второе место там же, отставая от лидирующего «Автомобилиста» на два очка.

Следующую игру «Адмирал» проведет 14 января в Уфе с «Салаватом Юлаевым», а «Металлург» отправится в гости к «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Голы:

1:0 – Карпов (Голдобин, Керран), 13:17

1:1 – Шэн (Сидляров, Уильямс), 54:42.

1:2 – Гутик (буллит)

Вратари: Паскуале - Серебряков

Хоккей,Даниил Гутик,Павел Шэн,Максим Карпов,Металлург,
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