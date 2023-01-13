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45 минут назад

Михаил Сергачёв набрал 30-е очко в сезоне НХЛ

Чемпионат.com

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».

Михаил Сергачев набрал 30-е очко в сезоне НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:2. Первый гол во встрече был забит га пятой минуте игрового времени — отличился Конор Гарланд, выведя гостей вперёд. «Тампе» удалось сравнять счёт на 15-й минуте — отличился Кори Перри, которому ассистировали Михаил Сергачёв и Росс Колтон. Для россиянина Сергачёва этот голевой пас стал 24-м в сезоне.

Всего на счету Михаила 38 матчей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых он набрал 30 (6+24) очков.

Хоккей,Михаил Сергачев,Кори Перри,
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