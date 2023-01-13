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2 часа назад

Шмурнов: Овечкин останется ограниченным в своих возможностях

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Комментатор Александр Шмурнов вновь высказался о сравнении капитана «Вашингона» Александра Овечкина с легендарным канадцем Уэйном Гретцки. Россиянин продолжает погоню за его рекордом по голам.

"Одинаково великие": Шмурнов сравнил Овечкина и Кросби
Фото: ТАССТАСС

Гретцки принадлежит рекорд НХЛ – 894 гола. Овечкин располагается на второй позиции с 809 заброшенными шайбами.

«НХЛ считает как главный показатель – набранные очки. Почему я сказал, что мне не нравится гонка Овечкина за Гретцки? Потому что 895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Он останется ограниченным в своих возможностях.

Я готов сравнивать Овечкина и Кросби. И считаю, что они – одинаково великие», – сказал Шмурнов на YouTube-канале ИгорИгоря Рабинера.

На счету 37-летнего Овечкина в 44 матчах текущего сезона 48 очков – 29 голов и 19 передач при 20 минутах штрафа.

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