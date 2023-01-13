"Одинаково великие": Шмурнов сравнил Овечкина и Кросби

Комментатор Александр Шмурнов вновь высказался о сравнении капитана «Вашингона» Александра Овечкина с легендарным канадцем Уэйном Гретцки. Россиянин продолжает погоню за его рекордом по голам.
Гретцки принадлежит рекорд НХЛ – 894 гола. Овечкин располагается на второй позиции с 809 заброшенными шайбами.
«НХЛ считает как главный показатель – набранные очки. Почему я сказал, что мне не нравится гонка Овечкина за Гретцки? Потому что 895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Он останется ограниченным в своих возможностях.
Я готов сравнивать Овечкина и Кросби. И считаю, что они – одинаково великие», – сказал Шмурнов на YouTube-канале ИгорИгоря Рабинера.
На счету 37-летнего Овечкина в 44 матчах текущего сезона 48 очков – 29 голов и 19 передач при 20 минутах штрафа.