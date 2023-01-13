Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
56 минут назад

Никита Кучеров набрал два очка в матче "Тампы" и "Ванкувера"

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувер Кэнакс".

Кучеров стал третьим игроком в сезоне НХЛ, набравшим 60+ очков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Игрок записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. Таким образом, в активе Кучерова в текущем сезоне регулярного чемпионата уже 61 очко. Он стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, которому удалось набрать 60+ очков.

Вторым в этом списке идет нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, который в 41 матче "регулярки" набрал на два балла больше, чем Кучеров. Возглавляет этот рейтинг Коннор Макдэвид из "Эдмонтона": он набрал 79 баллов. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Амали-Арена" в Тампе, завершилась с результатом 5:4 в пользу хозяев. Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление российского форварда "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Хоккей,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Никита Кучеров,Александр Кожевников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители