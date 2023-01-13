Кучеров стал третьим игроком в сезоне НХЛ, набравшим 60+ очков

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувер Кэнакс".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Игрок записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. Таким образом, в активе Кучерова в текущем сезоне регулярного чемпионата уже 61 очко. Он стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, которому удалось набрать 60+ очков.

Вторым в этом списке идет нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, который в 41 матче "регулярки" набрал на два балла больше, чем Кучеров. Возглавляет этот рейтинг Коннор Макдэвид из "Эдмонтона": он набрал 79 баллов. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.