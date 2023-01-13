Российский голкипер Аскаров дебютировал в НХЛ

Российский голкипер "Нэшвилл Предаторз" Ярослав Аскаров дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Вратарь вышел на площадку в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенс". Поединок завершился поражением "Нэшвилла" со счетом 4:3. В дебютном поединке Аскаров отразил 31 бросок по своим воротам из 35.

"День, который я буду помнить всю свою жизнь. Спасибо всем за поддержку и помощь. Веселый путь начался", — написал 20-летний голкипер в социальной сети.

Аскаров на драфте НХЛ 2020 года был выбран в первом раунде под общим 11-м номером командой "Нэшвилл Предаторз". 3 мая 2022 года Аскаров подписал пробный контракт до конца сезона с фарм-клубом "Нэшвилла" — "Милуоки Эдмиралс", а с 16 мая - уже с самой командой "Предаторз".