Защитник "Тампы" Сергачев провел 400-й матч в НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев провел 400-й матч в заокеанском чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Всего за 400 матчей в НХЛ Сергачев набрал 204 очка, забросив 42 шайбы и отдав 162 результативных передачи.

Лидирует в списке бомбардиров среди действующих российских защитников Дмитрий Орлов, на счету которого 59 голов и 190 голевых передач.