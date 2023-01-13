Защитник "Тампы" Сергачев провел 400-й матч в НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев провел 400-й матч в заокеанском чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
По данному показателю среди играющих в настоящее время россиян Сергачев располагается на шестом месте, уступая Дмитрию Куликову, Дмитрию Орлову, Никите Задорову, Ивану Проворову и Никите Зайцеву.
Всего за 400 матчей в НХЛ Сергачев набрал 204 очка, забросив 42 шайбы и отдав 162 результативных передачи.
Лидирует в списке бомбардиров среди действующих российских защитников Дмитрий Орлов, на счету которого 59 голов и 190 голевых передач.
Ранее сообщалось, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 24 сейва и стал второй звездой матча против «Далласа».