Хабибулин объяснил, почему сейчас в НХЛ нет забастовок

"Почему сейчас нет забастовок? Наверное, потому, что система отношений клубов с игроками немного поменялась, - сказал Хабибулин. - Тогда не было потолка зарплат, и можно было пытаться выбить денег, сколько считаешь нужным, но, конечно, все в реальных пределах. Сейчас же есть потолок, генменеджер говорит тебе о какой-то сумме, и ты либо соглашаешься, либо происходит арбитраж. Игрок либо соглашается, либо уходит в другую команду, то есть все в этом плане отработано. Ну и, наверное, денег больше стали предлагать, поэтому очень часто пытаются переподписать соглашения на стадии действующего контракта".