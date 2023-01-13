Хабибулин объяснил, почему сейчас в НХЛ нет забастовок

Отсутствие забастовок среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) связано с введением потолка зарплат, а также с практикой переподписания контрактов со звездами на более лучших условиях. Такое мнение в интервью ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин.
Выступая в НХЛ, Хабибулин в 1999 году объявил забастовку, имея действующий контракт с "Финиксом" и требуя улучшения финансовых условий договора, из-за чего не играл в лиге 1,5 года.
"Почему сейчас нет забастовок? Наверное, потому, что система отношений клубов с игроками немного поменялась, - сказал Хабибулин. - Тогда не было потолка зарплат, и можно было пытаться выбить денег, сколько считаешь нужным, но, конечно, все в реальных пределах. Сейчас же есть потолок, генменеджер говорит тебе о какой-то сумме, и ты либо соглашаешься, либо происходит арбитраж. Игрок либо соглашается, либо уходит в другую команду, то есть все в этом плане отработано. Ну и, наверное, денег больше стали предлагать, поэтому очень часто пытаются переподписать соглашения на стадии действующего контракта".
В 2001 году вратарь был обменян в "Тампу", с которой спустя три года выиграл Кубок Стэнли.
"Когда смотришь назад, понимаешь, что все случилось как нельзя лучше. Тебе говорят, не играй, посиди, тебя обменяют в "Тампу", которая занимает последнее место, - вспомнил Хабибулин. - Деньги ты все свои назад получишь, но при этом ты выиграешь Кубок Стэнли, и получилось как нельзя лучше".
Забастовки среди российских игроков также устраивали Сергей Федоров и Алексей Яшин. Первый смог договориться с "Детройтом" об улучшенных условиях контракта, второй проиграл дело и продолжил выступать за "Оттаву" на прежних условиях.