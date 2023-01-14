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24 минуты назад

Капитан "Вашингтона" Овечкин забил больше всех в НХЛ за последние 15 лет

Газета.Ruиещё 3

Форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является лидером в Национальной хоккейной лиге по количеству заброшенных шайб с сезона-2008/2009. Как сообщает Sportsnet Stats, за последние 15 лет 37-летний россиянин отметился 646 голами.

Сергачев ударом в челюсть нокаутировал соперника в матче НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На втором месте по количеству голов за данный период значится канадский форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос — 499 голов. Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 44 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 809 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

Он уступает лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. Ранее сообщалось, что НХЛ наказала российского защитника "Тампы" Михаила Сергачева за сильный удар соперника в лицо. Сергачев наказан за сильный удар соперника в лицо.

В концовке матча с "Ванкувер Кэнакс" 24-летний россиянин сцепился с американцем Конором Гарландом у ворот "Тампы". В какой-то момент форвард "Кэнакс" смог вырваться из объятий Сергачева, но сразу же получил очень жесткий прямой удар в лицо. Стоит отметить, что арбитры никак не наказали защитника.

Хоккей,Михаил Сергачев,Стивен Стэмкос,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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