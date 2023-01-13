Сергачев ударом в челюсть нокаутировал соперника в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампой» и «Ванкувером» произошла драка с участием российских хоккеистов «Тампы» Андрея Василевского и Михаила Сергачева. Эпизод закончился тем, что Сергачев отправил соперника в нокаут ударом в челюсть.

От рук Михаила пострадал американец Конор Гарланд, который сам спровоцировал стычку. Он попытался перехватить шайбу, уже зафиксированную Василевским, и ударил клюшкой по ловушке голкипера. Сергачев вступился за одноклубника, толкнув его и схватив за шею. Гарланд в ответ набросился на оппонента с кулаками, в потасовке потерял шлем и в итоге рухнул на лед после мощного удара от Сергачева в незащищенную челюсть.

При этом арбитр, находившийся рядом и все прекрасно видевший, не стал удалять Сергачева. А в «Ванкувере» в свою очередь не стали акцентировать внимание на инциденте.

«Ситуация неоднозначная. Дела шли не очень, а еще и соперник не был удален. Судья легко мог отправлять его на скамейку, но не сделал этого. Что ж, такое случается», — констатировал после матча главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро.

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 5:4. Сергачев заработал ассист, Василевский отразил 36 бросков, а форвард команды Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу.