Ларионов ответил на вопрос о своем будущем в «Торпедо»

Забегая вперёд… Лига сегодня в принципе равна. Вы видите, какая интрига идёт вверху, внизу, в середине таблицы. Это то, что повышает интерес. Хочется поучаствовать в этом процессе до конца. Если у меня есть контракт на два года, я должен отработать его до конца, невзирая на какие-то предложения и так далее. Всегда есть возможность отклонить и не согласиться с тем, что предлагают. Сегодня мы все вместе взялись за строительство новой команды, пока нам это удаётся хорошо. Но пока делать какие-то выводы рановато: да, хорошие 2/3 сезона, но у нас другие цели, и мы к ним будем идти, невзирая ни на что. Ответ такой, что я ещё на год здесь», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.