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42 минуты назад

Вратарь клуба НХЛ подал заявление о банкротстве

Lenta.ruиещё 1

Шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер вместе с женой 30 декабря прошлого года подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает Sunbin.vegas.

Вратарь клуба НХЛ подал заявление о банкротстве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Семейная пара открыла ферму по разведению рептилий в Плато (штат Миссури) и теперь не может рассчитаться с кредиторами. В открытых источниках указано, что состояние Ленера оценивается цифрой в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов. При этом долги игрока могут достигать 50 миллионов.

В заявлении на банкротство отмечается, что Ленер привлекал инвестиции для развития бизнеса. О документе уже проинформировали юристов «Вегаса» и НХЛ.

В октябре 2020 года Ленер подписал пятилетний контракт с «Голден Найтс». Вратарь в среднем получает 5 миллионов долларов за сезон. Он пропускает нынешний чемпионат из-за операции на бедре.

Хоккей,Робин Ленер,
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