Вратарь клуба НХЛ подал заявление о банкротстве

Шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер вместе с женой 30 декабря прошлого года подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает Sunbin.vegas.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Семейная пара открыла ферму по разведению рептилий в Плато (штат Миссури) и теперь не может рассчитаться с кредиторами. В открытых источниках указано, что состояние Ленера оценивается цифрой в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов. При этом долги игрока могут достигать 50 миллионов.

В заявлении на банкротство отмечается, что Ленер привлекал инвестиции для развития бизнеса. О документе уже проинформировали юристов «Вегаса» и НХЛ.