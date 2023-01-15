«Сочи» одержал первую победу за два месяца в КХЛ

«Сочи» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила на льду стадиона «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Фото: hcsochi.ru hcsochi.ru

Сочинцы открыли счёт в первом периоде и, несмотря на преимущество магнитогорцев по броскам, сумели довести дело до победы. Голкипер Максим Третьяк совершил по ходу игры 36 спасений.

Таким образом, «Сочи» прервал антирекордную серию, состоявшую из 21 поражения. Последний раз сочинцы выигрывали в КХЛ 15 ноября 2022 года, то есть два месяца назад. Тогда удалось отобрать очки у уфимского «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ).