Журналистка рассказала о необычном предматчевом ритуале Овечкина

«В последнее время любимым номером защитника «столичных» Эрика Густафссона является тот, в котором участвует новичок «Кэпиталз» Сонни Милано. Недавно он присоединился к компании тех, кто участвует в предматчевых ритуалах команды, и стал свидетелем того, как Овечкин добавил вашингтонский «Кафе Милано» в ритуал. Ови приветствует его и Мартина Фехервари, если они вместе, следующими словами.