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1 час назад

Североамериканская журналистка рассказала о необычном предматчевом ритуале Овечкина

Чемпионат.com

Журналистка Washingon Hockey Now Сэмми Сильбер рассказала о необычном предматчевом ритуале российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Журналистка рассказала о необычном предматчевом ритуале Овечкина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В последнее время любимым номером защитника «столичных» Эрика Густафссона является тот, в котором участвует новичок «Кэпиталз» Сонни Милано. Недавно он присоединился к компании тех, кто участвует в предматчевых ритуалах команды, и стал свидетелем того, как Овечкин добавил вашингтонский «Кафе Милано» в ритуал. Ови приветствует его и Мартина Фехервари, если они вместе, следующими словами.

«После матча мы все пойдём в «Кафе Милано», чтобы выпить рюмку Маррррррртини (отсылка на имя Фехервари), а потом поедим… миланьезе...» — и следом Овечкин перечисляет названия различных видов пасты, соусов или продуктов с «езе» на конце», — говорится в сообщении.

Хоккей,Сонни Милано,
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