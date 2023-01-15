Овечкин повторил уникальный снайперский рекорд Гретцки в НХЛ

В НХЛ проходит матч регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз».

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В составе столичного клуба в первом периоде отличился Александр Овечкин. Эта шайба стала для него 400-й на домашней арене.Овечкин присоединился к Уэйну Гретцки (492гола), Горди Хоу (449), Яромиру Ягру (411) и Майку Гартнеру (401), как игроки, забившие за карьеру не менее 400 шайб в домашних матчах.

В активе Овечкина 410 выездных голов. Он и Гретцки (402 шайбы на выезде) — единственные хоккеисты в НХЛ, которые имеют в своем активе не менее 400 голов как на своем льду, так и на выезде.