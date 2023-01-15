СКА стал первым участником плей-офф КХЛ

Петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Ледовом дворце в присутствии 12 025 зрителей.

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Яшкин забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне. Чешский нападающий стал третьим игроком в истории КХЛ, кто смог провести три сезона с более 30 заброшенными шайбами. По этому показателю Яшкин уступает только казахстанскому нападающему Найджелу Доусу (4) и российскому форварду Сергею Мозякину (5). Чех выступает за СКА с начала нынешнего сезона, в КХЛ он ранее играл за московское "Динамо" (2019-2021).

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 84 очками после 52 матчей. Петербургский клуб первым гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ. СКА стал недосягаем для череповецкой "Северстали", которая располагается на девятом месте с 51 очком по итогам 52 встреч.

СКА принимает участие во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги. Достижение могут повторить уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург", выступающие в Восточной конференции.

"Амур" занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. На счету команды 48 очков в 50 матчах. В следующей встрече "Амур" сыграет на своей площадке против "Адмирала" из Владивостока 18 января. СКА днем ранее встретится на выезде с московским ЦСКА.

Результаты других матчей

Подмосковный "Витязь" в домашнем матче обыграл челябинский "Трактор" (4:3, по буллитам), московское "Динамо" на выезде победило ярославский "Локомотив" (2:0), ЦСКА на своей площадке переиграл "Северсталь" (4:2), екатеринбургский "Автомобилист" в гостях оказался сильнее минского "Динамо" (3:2, после овертайма).