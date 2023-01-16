Тренер Тарасова высоко оценила новый рекорд хоккеиста Овечкина в НХЛ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала очередной рекорд Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Капитан "Вашингтон Кэпиталз в матче с "Филадельфией Флайерз" (1:3) отметился заброшенной шайбой.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Таким образом, Овечкин стал вторым игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросившим 400 шайб дома и 400 на выезде.

Ранее это удалось легендарному канадцу Уэйну Гретцки.

"Овечкин — легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы. Александр — пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов. Поздравляю и желаю ему не останавливаться!", — цитирует Тарасову "РБ Спорт".