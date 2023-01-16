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1 час назад

Тренер Тарасова высоко оценила новый рекорд хоккеиста Овечкина в НХЛ

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала очередной рекорд Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Капитан "Вашингтон Кэпиталз в матче с "Филадельфией Флайерз" (1:3) отметился заброшенной шайбой.

Тренер Тарасова высоко оценила новый рекорд хоккеиста Овечкина в НХЛ
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Таким образом, Овечкин стал вторым игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросившим 400 шайб дома и 400 на выезде.

Ранее это удалось легендарному канадцу Уэйну Гретцки.

"Овечкин — легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы. Александр — пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов. Поздравляю и желаю ему не останавливаться!", — цитирует Тарасову "РБ Спорт".

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 30 голов и 19 результативных передач в 44 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 810 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Он уступает лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. Ранее сообщалось, что форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин обошел Виктора Козлова по голам в НХЛ.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Татьяна Тарасова,Виктор Козлов,Артемий Панарин,Александр Овечкин,
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