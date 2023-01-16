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42 минуты назад

Умер «телохранитель» Павла Буре

Никита Бородкин

Бывший игрок НХЛ Джино Оджик умер на 53-м году жизни. О смерти экс-форварда клуба «Ванкувер Кэнакс», известного в СМИ как «телохранитель» россиянина Павла Буре, сообщает пресс-служба лиги.

Умер «телохранитель» Павла Буре
Фото: TwitterTwitter

Причины смерти хоккеиста не раскрываются. Известно, что в 2014 году Оджик перенес сердечный приступ, тогда же у него выявили амилоидоз. После подтверждения диагноза спортсмен заявлял, что врачи не уверены, сколько ему осталось жить — тогда это могли быть «месяцы или даже недели».

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Оджик был выбран «Ванкувер Кэнакс» в пятом раунде драфта НХЛ 1990 года. Со временем форвард стал одним из самых популярных игроков канадского клуба из-за своей силовой манеры игры и способности защитить своих одноклубников, в числе которых был и легендарный российский хоккеист Буре. Отметим, что сам россиянин тепло отзывался об Оджике, называя его своим другом.

Всего тафгай провел в НХЛ 11 сезонов и заработал более 2,5 тысяч минут штрафа. Кроме «Ванкувера» он играл за «Милуоки Эдмиралс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия Флайерз», «Монреаль Канадиенс» и «Квебек Цитаделлс».

Хоккей,Павел Буре,
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