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1 час назад

В «Ванкувере» заявили, что начали переговоры о новом контракте с Андреем Кузьменко

Чемпионат.com

Президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд заявил, что клуб начал переговоры с российским нападающим Андреем Кузьменко. О словах специалиста сообщил журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

В «Ванкувере» заявили, что начали переговоры о новом контракте с Кузьменко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Джим Рутерфорд добавил, что «Ванкувер» надеется сохранить российского нападающего, который в конце сезона может стать неограниченно свободным агентом.

Отметим, что в нынешнем сезоне 26-летний Кузьменко принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал 21 результативную передачу, суммарно набрав 38 очков. Россиянин вышел на второе место в истории «Ванкувера» по количеству очков, набранных в дебютных 42 матчах.

Хоккей,Джим Рутерфорд,Андрей Кузьменко,Крис Джонстон,
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