В «Ванкувере» заявили, что начали переговоры о новом контракте с Кузьменко

Президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд заявил, что клуб начал переговоры с российским нападающим Андреем Кузьменко. О словах специалиста сообщил журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Джим Рутерфорд добавил, что «Ванкувер» надеется сохранить российского нападающего, который в конце сезона может стать неограниченно свободным агентом.