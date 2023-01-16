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16 часов назад

Тренер «Адмирала» прокомментировал поражение от «Ак Барса»: Команда играет в противный хоккей

Советский спорт

Дальневосточники не удержали добытое по ходу встречи преимущество.

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята выполнили установку на игру, системность игры принесла очко, но могла и два. В концовке не доработали в паре моментов, соперник снял вратаря и наказал. Доволен командой, ее самоотдачей.

Я тренер противный, команда в противный хоккей играет. Я вредный, они вредные (смеется). В этом году у нас такая философия. Вот такая команда», - приводит слова специалиста пресс-служба казанцев.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На шайбу Николая Чебыкина, реализовавшего большинство, хозяева ответили точным броском Дмитрия Кагарлицкого на последних минутах после замены вратаря на шестого полевого игрока. В серии послематчевых буллитов подопечные Зинэтулы Билялетдинова оказались удачливее.

«Ак Барс» набрал 62 очка и закрепились на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Леонида Тамбиева снйчас 60 очков, «моряки» остались седьмыми.

В следующем матче дальневосточники 18 января сыграют в гостях с хабаровским «Амуром». «Ак Барс» в этот же день примет дома «Салават Юлаев» в «зеленом» дерби.

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