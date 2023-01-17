Овечкин повторил ассистентское достижение Халла за карьеру в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отжал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).
Этот голевой пас стал для Овечкина 650-м в карьере НХЛ. Он повторил ассистентское достижение Бретта Халла и вышел на 69-е место в истории лиги по этому показателю.
Всего в текущем сезоне на счету Александра Овечкина 30 голов и 20 результативных передач в 45 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 810 шайб в регулярных чемпионатах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Российский хоккеист уступает лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал третьим из российских игроков НХЛ, набравших в сезоне 50 очков.