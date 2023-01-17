Овечкин повторил ассистентское достижение Халла за карьеру в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отжал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

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Этот голевой пас стал для Овечкина 650-м в карьере НХЛ. Он повторил ассистентское достижение Бретта Халла и вышел на 69-е место в истории лиги по этому показателю.

Всего в текущем сезоне на счету Александра Овечкина 30 голов и 20 результативных передач в 45 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 810 шайб в регулярных чемпионатах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Российский хоккеист уступает лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.