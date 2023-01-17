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47 минут назад

Овечкин повторил ассистентское достижение Бретта Халла за карьеру в НХЛ

Газета.Ruиещё 2

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отжал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

Овечкин повторил ассистентское достижение Халла за карьеру в НХЛ
Фото: Газета.ruГазета.ru

Этот голевой пас стал для Овечкина 650-м в карьере НХЛ. Он повторил ассистентское достижение Бретта Халла и вышел на 69-е место в истории лиги по этому показателю.

Всего в текущем сезоне на счету Александра Овечкина 30 голов и 20 результативных передач в 45 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 810 шайб в регулярных чемпионатах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Российский хоккеист уступает лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал третьим из российских игроков НХЛ, набравших в сезоне 50 очков.

Хоккей,Бретт Халл,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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