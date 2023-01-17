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1 час назад

Шайба и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Анахайм Дакс"

Газета.Ru

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайм Дакс".

Шайба и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Анахайм Дакс"
Фото: Nick Turchiaro/USA TODAY Sports/ReutersNick Turchiaro/USA TODAY Sports/Reuters

"Пингвины" одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Голы в составе "Питтсбурга" забили Джейсон Цукер, Брайан Раст и Джейк Гюнцель. Среди игроков "Анахайма" отличились Адам Хенрик, Йон Клинберг и Тревор Зеграс. Хозяева льда благодаря этой победе смогли прервать трехматчевую безвыигрышную серию.

Для "Анахайма" проигрыш стал уже четвертым подряд. В сезоне-2022/23 Малкин провел 43 матча, в которых забросил 15 шайб и отдал 26 результативных передач. Малкин перешел в "Питтсбург" в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля он подписал новый контракт с "Пингвинз". Соглашение заключено на четыре года, за это время Малкин заработает $24,4 млн.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) запросил у дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полную копию решения с мотивировочной частью по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Хоккей,Камила Валиева,Джейк Гюнцель,Брайан Раст,Джейсон Цукер,Адам Хенрик,Евгений Малкин,
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