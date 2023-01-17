Шайба и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Анахайм Дакс"

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайм Дакс".
"Пингвины" одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Голы в составе "Питтсбурга" забили Джейсон Цукер, Брайан Раст и Джейк Гюнцель. Среди игроков "Анахайма" отличились Адам Хенрик, Йон Клинберг и Тревор Зеграс. Хозяева льда благодаря этой победе смогли прервать трехматчевую безвыигрышную серию.
Для "Анахайма" проигрыш стал уже четвертым подряд. В сезоне-2022/23 Малкин провел 43 матча, в которых забросил 15 шайб и отдал 26 результативных передач. Малкин перешел в "Питтсбург" в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля он подписал новый контракт с "Пингвинз". Соглашение заключено на четыре года, за это время Малкин заработает $24,4 млн.
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