Шайба и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Анахайм Дакс"

Для "Анахайма" проигрыш стал уже четвертым подряд. В сезоне-2022/23 Малкин провел 43 матча, в которых забросил 15 шайб и отдал 26 результативных передач. Малкин перешел в "Питтсбург" в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля он подписал новый контракт с "Пингвинз". Соглашение заключено на четыре года, за это время Малкин заработает $24,4 млн.