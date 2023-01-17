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1 час назад

Овечкин стал третьим из российских игроков НХЛ, набравших в сезоне 50 очков

Газета.Ru

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал третьим российским хоккеистом, выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), кому в сезоне-2022/23 удалось преодолеть отметку в 50 набранных очков.

Овечкин стал третьим из российских игроков НХЛ, набравших в сезоне 50 очков
Фото: Geoff Burke/ReutersGeoff Burke/Reuters

В прошедшей игре регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ) Овечкин записал на свой счет голевую передачу, которая стала для него 20-й в сезоне. Нападающий забросил в нынешней кампании 30 шайб и, следовательно, набрал в общей сложности 50 очков. Лидирует среди россиян с 62 очками форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

Третьим идет Кирилл Капризов из "Миннесоты Уайлд" (52). В поединке с "Айлендерс" столичная команда уступала со счетом 0:3, но смогла переломить ход матча, отправив в ворота соперников четыре безответных шайбы. Победу "Кэпиталз" принес гол защитника Дмитрия Орлова в овертайме.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) запросил у дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полную копию решения с мотивировочной частью по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Хоккей,Камила Валиева,Кирилл Капризов,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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