В середине второго периода россиянин побежал за ворота «островитян», чтобы побороться за шайбу. Овечкин попытался применить силовой приём против защитника Райана Пулока, однако лишь немного задел. Тем не менее сам россиянин рухнул на лёд. При этом форвард задел своего одноклубника Конора Шири, сбив того с ног.