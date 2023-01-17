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1 час назад

Овечкин упал сам и сбил одноклубника, выполняя силовой приём против защитника «Айлендерс»

Чемпионат.com

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился не совсем удачным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».

В середине второго периода россиянин побежал за ворота «островитян», чтобы побороться за шайбу. Овечкин попытался применить силовой приём против защитника Райана Пулока, однако лишь немного задел. Тем не менее сам россиянин рухнул на лёд. При этом форвард задел своего одноклубника Конора Шири, сбив того с ног.

Овечкин побил новый рекорд

Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Хоккей,Видео,Конор Шири,Александр Овечкин,
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