Легендарный хоккеист Буре высказался о сравнении Овечкина и Гретцки

«Их сложно сравнивать, это разные поколения. А у каждого поколения свой кумир. Гретцки и Овечкин — разные игроки, и тут кому что больше нравится. Одни любят смотреть, как кто то щелкает из круга вбрасывания. Второму нравится, когда один хоккеист другого на скорости обыгрывает. А третий вообще фанатеет от вратарских сэйвов», — сказал Буре.