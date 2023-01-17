Легендарный хоккеист Буре высказался о сравнении Овечкина и Гретцки

Представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) и бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Флориды Пантерз» Павел Буре заявил, что капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сложно сравнивать с легендарным форвардом Уэйном Гретцки. Его слова передает «Матч ТВ».
«Их сложно сравнивать, это разные поколения. А у каждого поколения свой кумир. Гретцки и Овечкин — разные игроки, и тут кому что больше нравится. Одни любят смотреть, как кто то щелкает из круга вбрасывания. Второму нравится, когда один хоккеист другого на скорости обыгрывает. А третий вообще фанатеет от вратарских сэйвов», — сказал Буре.
Всего в текущем сезоне на счету Александра Овечкина 30 голов и 20 результативных передач в 45 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 810 шайб в регулярных чемпионатах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Российский хоккеист уступает лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.