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1 час назад

Легендарный хоккеист Буре заявил, что ему сложно сравнивать Овечкина и Гретцки

Газета.Ruиещё 3

Представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) и бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Флориды Пантерз» Павел Буре заявил, что капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сложно сравнивать с легендарным форвардом Уэйном Гретцки. Его слова передает «Матч ТВ».

Легендарный хоккеист Буре высказался о сравнении Овечкина и Гретцки
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Их сложно сравнивать, это разные поколения. А у каждого поколения свой кумир. Гретцки и Овечкин — разные игроки, и тут кому что больше нравится. Одни любят смотреть, как кто то щелкает из круга вбрасывания. Второму нравится, когда один хоккеист другого на скорости обыгрывает. А третий вообще фанатеет от вратарских сэйвов», — сказал Буре.

Всего в текущем сезоне на счету Александра Овечкина 30 голов и 20 результативных передач в 45 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 810 шайб в регулярных чемпионатах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Российский хоккеист уступает лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Павел Буре,Александр Овечкин,
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