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1 час назад

Леонид Тамбиев: «Я тренер противный, команда в противный хоккей играет. В этом году у нас такая философия»

Sports.ru

Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:2 Б). Считаю, мы выглядели достойно. Ребята выполнили установку на игру, системность игры принесла очко, но могла и два. В концовке не доработали в паре моментов, соперник снял вратаря и наказал. Доволен командой, ее самоотдачей.

Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Я тренер противный, команда в противный хоккей играет»
Фото: Sports.ruSports.ru

Считаю, мы выглядели достойно. Ребята выполнили установку на игру, системность игры принесла очко, но могла и два. В концовке не доработали в паре моментов, соперник снял вратаря и наказал. Доволен командой, ее самоотдачей.

Ожидали, что «Ак Барс» сыграет инертно?

Я не могу комментировать игру соперника. Мы готовились, разбирали «Ак Барс». Этот вопрос лучше адресовать их тренерскому штабу.

Игроки «Ак Барса» называли игру «Адмирала» вязкой, тягучей. Как можете это прокомментировать?

Противной, да? Я тренер противный, команда в противный хоккей играет. Я вредный, они вредные (смеется). В этом году у нас такая философия. Вот такая команда.

Почему решили заменить вратаря перед серией буллитов?

Это решение тренера вратарей, я ему полностью доверяю. Он решил поставить Никиту.

Вы довольны игрой Серебрякова в серии буллитов?

Я доволен Никитой Серебряковым.

Можно назвать «Ак Барс» Билялетдинова аккуратной командой?

Сейчас «Ак Барс» играет дисциплинированно, системно. Мы долго его разбирали, многое поменялось со времен Знарка: в раскате, атаке, позиционной обороне. Видна рука нового тренера. Удивился, что они столько удалений нахватались, – сказал главный тренер «Адмирала».

Хоккей,Леонид Тамбиев,Никита Серебряков,
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