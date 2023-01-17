Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
59 минут назад

Павел Буре высказался о сравнении Овечкина и Гретцки

Никита Бородкин

Бывший форвард НХЛ, представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре заявил, что капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сложно сравнивать с легендарным нападающим Уэйном Гретцки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Легендарный хоккеист Буре высказался о сравнении Овечкина и Гретцки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Буре отметил, что Гретцки и Овечкин — это хоккеисты из разных поколений, в каждом из которых есть свои кумиры.

«Гретцки и Овечкин — разные игроки, и тут кому что больше нравится. Одни любят смотреть, как кто то щелкает из круга вбрасывания. Второму нравится, когда один хоккеист другого на скорости обыгрывает. А третий вообще фанатеет от вратарских сэйвов», — подчеркнул легендарный спортсмен.

Напомним, что Овечкин за свою карьеру в НХЛ забросил 810 шайб в регулярных чемпионатах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Сейчас россиянин уступает лишь Гретцки — на его счету 894 гола.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах — ему удалось забить 30 шайб и сделать 20 результативных передач. Ранее российский хоккеист отдал 650 голевой пас за свою карьеру, таким образом повторив ассистентское достижение Бретта Халла.

Хоккей,Бретт Халл,Уэйн Гретцки,Павел Буре,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители