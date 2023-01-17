Легендарный хоккеист Буре высказался о сравнении Овечкина и Гретцки

Бывший форвард НХЛ, представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре заявил, что капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сложно сравнивать с легендарным нападающим Уэйном Гретцки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Буре отметил, что Гретцки и Овечкин — это хоккеисты из разных поколений, в каждом из которых есть свои кумиры.

«Гретцки и Овечкин — разные игроки, и тут кому что больше нравится. Одни любят смотреть, как кто то щелкает из круга вбрасывания. Второму нравится, когда один хоккеист другого на скорости обыгрывает. А третий вообще фанатеет от вратарских сэйвов», — подчеркнул легендарный спортсмен.

Напомним, что Овечкин за свою карьеру в НХЛ забросил 810 шайб в регулярных чемпионатах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Сейчас россиянин уступает лишь Гретцки — на его счету 894 гола.