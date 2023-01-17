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1 час назад

ЦСКА в третий раз подряд обыграл СКА в сезоне Континентальной хоккейной лиги

ТАССиещё 5

Московский ЦСКА со счетом 4:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник на "ЦСКА-Арене".

ЦСКА в третий раз подряд обыграл СКА
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Нестеров (19-я минута), Тахир Мингачев (27), Максим Соркин (39) и Сергей Плотников (50). У проигравших отличились Никита Гусев (48) и Андрей Педан (51).

ЦСКА в третий раз подряд в текущем сезоне обыграл СКА, предыдущие встречи столичная команда выиграла со счетом 2:1 (в гостях) и 3:1 (дома). Первые две игры между этими соперниками завершились победой СКА - 3:2 (в овертайме, в гостях) и 6:2 (дома). Шестой матч регулярного чемпионата между командами пройдет 25 января в Санкт-Петербурге.

ЦСКА и СКА в четырех последних сезонах неизменно играли друг против друга в финале Западной конференции плей-офф КХЛ. Столичная команда выиграла все четыре противостояния. В сезоне-2019/20 плей-офф КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. ЦСКА и СКА по два раза выигрывали Кубок Гагарина, команда из Москвы является действующим обладателем трофея.

СКА с 84 очками после 53 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА располагается на второй строчке, набрав 73 очка в 51 игре.

В следующем матче СКА 19 января на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", ЦСКА 21 января в гостях встретится с московским "Динамо".

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