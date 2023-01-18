Российский игрок НХЛ объяснил свой отказ от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов объяснил, почему отказался принять участие в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс».

Фото: газета.ру газета.ру

26-летний хоккеист не вышел на раскатку перед игрой, во время которой его товарищи по команде надели радужные майки и использовали клюшки с радужными лентами.

«Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать», — передает слова Проворова АР.

Свитера и клюшки игроков «Филадельфии» будут проданы на аукционе, а вырученные средства пойдут на благотворительность и развитие хоккея в различных сообществах.

«Филадельфия» одержала победу над «Анахаймом» со счетом 5:2. Проворов завершил матч с показателем эффективности» +1». За 22 минуты 45 секунд на льду он совершил один бросок по воротам соперников и провел один силовой прием.