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2 часа назад

Игрок "Филадельфии" Проворов объяснил, почему отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Газета.Ruиещё 7

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов объяснил, почему отказался принять участие в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс».

Российский игрок НХЛ объяснил свой отказ от участия в акции в поддержку ЛГБТ
Фото: газета.ругазета.ру

26-летний хоккеист не вышел на раскатку перед игрой, во время которой его товарищи по команде надели радужные майки и использовали клюшки с радужными лентами.

«Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать», — передает слова Проворова АР.

Свитера и клюшки игроков «Филадельфии» будут проданы на аукционе, а вырученные средства пойдут на благотворительность и развитие хоккея в различных сообществах.

«Филадельфия» одержала победу над «Анахаймом» со счетом 5:2. Проворов завершил матч с показателем эффективности» +1». За 22 минуты 45 секунд на льду он совершил один бросок по воротам соперников и провел один силовой прием.

Ранее агент полузащитника мадридского футбольного клуба «Атлетико» Янника Карраско рассказал о переговорах о переходе хавбека в «Барселону». Он отметил, что в сделку по переходу Карраско может войди форвард «Барселоны» Мемфис Депай.

Хоккей,Янник Карраско,Иван Проворов,
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