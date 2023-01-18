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1 час назад

Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров НХЛ до пяти очков

Чемпионат.com

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Миннесоту Уайлд». «Столичные» уступили соперникам со счётом 2:4.

Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Российский нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, нанеся три броска по воротам. В активе 37-летнего капитана «столичных» теперь 1462 (810+652) очков в 1321 сыгранном матче за карьеру в НХЛ.

Российский форвард продолжает занимать 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Следующей целью для россиянина является показатель Стэна Микиты (1467), отставание от которого Александр сократил до пяти результативных действий.

Хоккей,Стэн Микита,Александр Овечкин,
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