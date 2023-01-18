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1 час назад

Российский хоккеист НХЛ отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Никита Бородкин

Российский защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался от участия в акции поддержки секс-меньшинств. Как сообщает РИА Новости, хоккеист пропустил раскатку перед матчем против «Анахайм Дакс», поскольку не стал надевать специальный свитер с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Российский хоккеист бойкотировал разминку из-за майки с символикой ЛГБТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что участие в игре Проворов все же принял — он помог победить «Флайерз» со счетом 5:2. Как отметил главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла на послематчевой пресс-конференции, отказываясь от акции россиянин сослался на свои религиозные убеждения.

«Я уважаю это и не вижу повода убирать Проворова в запас лишь из-за его решения», — добавил наставник.

Сам Проворов подчеркнул, что не считает свой отказ надеть джерси с логотипами секс-меньшинств оскорблением представителей данных сообществ. Защитник отметил, что считает себя православным человеком и уважает выбор других людей.

«Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — добавил он.

Напомним, что в текущем сезоне НХЛ Проворов вышел на лед в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. За это время ему удалось набрать 15 очков — забить две шайбы и сделать 13 передач.

Хоккей,Иван Проворов,
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