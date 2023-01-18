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1 час назад

Проворов закрыл комментарии в соцсетях после начавшейся в его адрес травли

Матч ТВиещё 3

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов закрыл комментарии в социальных сетях после травли, начавшейся в его адрес.

Хоккеиста Проворова затравили в соцсетях
Фото: соцсетисоцсети

Проворов бойкотировал разминку перед матчем НХЛ с «Анахаймом» из за использования специальных клубных джерси с символикой ЛГБТ. Российский хоккеист отметил, что он православный по вероисповеданию и отказался участвовать в акции поддержки ЛГБТ.

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла поддержал россиянина, отметив, что «Проворов верен себе и своим убеждениям». Позже известный североамериканский комментатор Горд Миллер заявил, что «Филадельфии» нужно отстранить Проворова.

Российский хоккеист бойкотировал разминку из-за майки с символикой ЛГБТ

В социальных сетях многие болельщики выступили с гневными комментариями и сообщениями в адрес Проворова, после чего россиянин закрыл возможность комментирования его постов в соцсетях.

Хоккей,Иван Проворов,
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