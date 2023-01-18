Канадский хоккеист признался в желании прогуляться по Москве

Канадский защитник клуба КХЛ «Трактор» Роберт Хэмилтон признался, что ему хотелось бы прогуляться по Москве. В интервью «РБ Спорт» он назвал столицу России очень красивым городом, в который всегда интересно приезжать.

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Напомним, что в последних матчах челябинский «Трактор» победил московские «Локомотив» и «Спартак» и уступил «Витязю» в серии буллитов. Хэмилтон хорошо оценил работу команды, отметив, что хоккеисты и тренеры помогают ему адаптировать в КХЛ.

В свой последний визит в Москву хоккеист хотел прогуляться, однако вместо посещения Красной площади и Кремля ему пришлось ехать в аэропорт, чтобы забрать свои клюшки, которые долго летели из Канады.

«После приезда в Россию я получил мои вещи, экипировку, но не клюшки, которые пришлось долго искать. Поэтому, надеюсь, что в следующую поездку мне все же удастся прогуляться по Москве», — заявил Хэмилтон.