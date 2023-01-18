Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
37 минут назад

Канадский хоккеист признался в желании прогуляться по Москве

Никита Бородкин

Канадский защитник клуба КХЛ «Трактор» Роберт Хэмилтон признался, что ему хотелось бы прогуляться по Москве. В интервью «РБ Спорт» он назвал столицу России очень красивым городом, в который всегда интересно приезжать.

Канадский хоккеист признался в желании прогуляться по Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в последних матчах челябинский «Трактор» победил московские «Локомотив» и «Спартак» и уступил «Витязю» в серии буллитов. Хэмилтон хорошо оценил работу команды, отметив, что хоккеисты и тренеры помогают ему адаптировать в КХЛ.

В свой последний визит в Москву хоккеист хотел прогуляться, однако вместо посещения Красной площади и Кремля ему пришлось ехать в аэропорт, чтобы забрать свои клюшки, которые долго летели из Канады.

«После приезда в Россию я получил мои вещи, экипировку, но не клюшки, которые пришлось долго искать. Поэтому, надеюсь, что в следующую поездку мне все же удастся прогуляться по Москве», — заявил Хэмилтон.

Хэмилтон провел 16 матчей за челябинский «Трактор» в текущем сезоне. На счету защитника 11 результативных передач.

Хоккей,ХК Трактор,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители