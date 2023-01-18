В ГД отреагировали на отказ Проворова от участия в акции в поддержку ЛГБТ

«Иван поступил совершенно верно, это его мнение и его убеждения, и никто не должен его за это осуждать. Мне очень понравилась позиция «Филадельфии», которые заявили, что уважают взгляды Проворова касательно этой темы. Считаю, что его позиция заслуживает уважения», — передает слова Свищева «Матч ТВ».