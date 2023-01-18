В ГД отреагировали на отказ Проворова от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что позиция российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова заслуживает уважения.
Перед игрой с «Анахайм Дакс» россиянин отказался принять участие в раскатке команды в радужном свитере и с радужной клюшкой в поддержку ЛГБТ-сообщества.
«Иван поступил совершенно верно, это его мнение и его убеждения, и никто не должен его за это осуждать. Мне очень понравилась позиция «Филадельфии», которые заявили, что уважают взгляды Проворова касательно этой темы. Считаю, что его позиция заслуживает уважения», — передает слова Свищева «Матч ТВ».
«Филадельфия» одержала победу над «Анахаймом» со счетом 5:2. Проворов завершил матч с показателем эффективности» +1». За 22 минуты 45 секунд на льду он совершил один бросок по воротам соперников и провел один силовой прием.
Ранее в Саудовской Аравии прошел благотворительный аукцион по продаже билета на выставочный матч между «Пари Сен-Жермен» и объединенной командой «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Об этом сообщил советник королевского двора Саудовской Аравии Турки аль-Шейх в социальных сетях.