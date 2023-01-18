Торторелла отреагировал на отказ Проворова надеть форму с ЛГБТ-символикой

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Джон Торторелла уважает российского защитника Ивана Проворова, отказавшегося тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой, за то, что он остается верен себе. Комментарий специалиста в среду приводит телеканал Sportsnet.

Фото: Twitter Twitter

В ночь на среду "Филадельфия" обыграла "Анахайм" со счетом 5:2. Хоккеисты "Филадельфии" вышли на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики. Проворов отказался надевать такую форму, заявив, что он остается верен себе и своей религии.

"Проворов был верен себе и своей религии, - сказал Торторелла. - Это вещь, которую я уважаю в нем, он всегда верен себе".