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29 минут назад

Тренер "Филадельфии" поддержал Проворова после отказа надеть форму с ЛГБТ-символикой

ТАСС

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Джон Торторелла уважает российского защитника Ивана Проворова, отказавшегося тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой, за то, что он остается верен себе. Комментарий специалиста в среду приводит телеканал Sportsnet.

Торторелла отреагировал на отказ Проворова надеть форму с ЛГБТ-символикой
Фото: TwitterTwitter

В ночь на среду "Филадельфия" обыграла "Анахайм" со счетом 5:2. Хоккеисты "Филадельфии" вышли на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики. Проворов отказался надевать такую форму, заявив, что он остается верен себе и своей религии.

"Проворов был верен себе и своей религии, - сказал Торторелла. - Это вещь, которую я уважаю в нем, он всегда верен себе".

Проворову 26 лет, он выступает за "Филадельфию" с 2016 года. В текущем сезоне россиянин забросил 2 шайбы и отдал 13 результативных передач в 45 матчах.

Хоккей,Иван Проворов,
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